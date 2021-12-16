Parlamenter sistem çalışmalarında son konu belli oldu

16 Aralık 2021 Perşembe, 07:47

Başkanlık sisteminin ülkeyi her alanda geriye götürdüğü tespiti ile yola çıkan altı muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarında sona geldi. Önceki gün siyasi ahlak ve denetim konularındaki çalışmaları da tamamlayan muhalefet, redaksiyon aşamasına geçti. En az iki toplantı daha yapacak genel başkan yardımcıları, daha sonra bu çalışmayı liderlere sunacak. Yılsonunda liderlerin bir araya geleceğini ifade eden muhalefet temsilcileri, Ocak ayının ilk günlerinde ise ortak basın toplantısı ile çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni siyasi ahlak yasasının sınırları çizildi. Buna göre, milletvekilleri ve bakanların yanı sıra tüm kamu görevlileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, yasa kapsamında olacak. Siyasilerin etik davranış ilkeleri belirlenecek. Görevleri ile örtüşmeyen işlerin yapılması, mal bildiriminde bulunulmaması, hediye alma yasağına uyulmaması gibi işlemlere imza atan siyasiler, "ömür boyu siyaset yasağı"nın da arasında bulunduğu önemli yaptırımlara maruz kalacak. Tüm yaptırımlar, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiye kararlarına göre belirlenecek.

DENETÇİLER ASKERLERİ SORUŞTURABİLECEK

Muhalefet ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevinin de artırılmasını öngörüyor. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzluğu önlemek için tüm kamu kurumlarından bilgi alabilme yetkisine kavuşacak kurum, askeri birimleri de denetleyecek. Kamu Denetçiliği Kurumu, kışlalarda bağımsız soruşturma ve denetim hakkına sahip olacak. Kurum, tamamen özerk bir kamu kuruluşu niteliğine kavuşturulacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının redaksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından muhalefet liderlerinin kamuoyu ile paylaşılacak ortak metin için önsözlerini kaleme alacağı ve kendi partilerinin bakış açısını ortaya koyacağı da dile getirildi.