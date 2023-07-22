Parti merkezine ağır suçlamalar yöneltti: DEVA Partisi'nde üst düzey istifa!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:27

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:30

DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"O TUZAKLARI KURANLAR DIŞARIDAN DEĞİL..."

Ramiz Ongun, Twitter hesabından yayımladığı istifa açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir’ sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır."