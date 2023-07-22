Parti merkezine ağır suçlamalar yöneltti: DEVA Partisi'nde üst düzey istifa!
DEVA Parti'nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, istifa ettiğini duyurdu. Ongun, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "O tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.
DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"O TUZAKLARI KURANLAR DIŞARIDAN DEĞİL..."
Ramiz Ongun, Twitter hesabından yayımladığı istifa açıklamasında, şunları kaydetti:
"Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir’ sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır."
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. pic.twitter.com/bNGoDv2qkP— Ramiz Ongun (@ongun_ramiz) July 22, 2023
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