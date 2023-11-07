Pasaport nasıl alınır? 2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Pasaport nasıl yenilenir? Pasaport çeşitleri neler?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:51

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:51

Pasaport yurt dışına seyahat edecek olan kişilere verilir. Uluslararası kimlik belgesi olarak geçer. Yetkili kurumlar tarafından verilen pasaportların çeşitleri vardır. Peki, Pasaport nasıl alınır? 2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Pasaport nasıl yenilenir? Pasport çeşitleri neler?

PASAPORT NASIL ÇIKARILIR?

Pasaport almak için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve telefon numaranızın istendiği formu doldurarak online pasaport randevusu almanız gerekir.

Seçtiğiniz gün ve saatte pasaport randevusuna gitmeden önce gerekli belgeleri toplamanız, pasaport harcı ve defter bedelini ödemeniz gerekir. Harç bedeli, pasaportun geçerlilik süresine göre değişiklik gösterir. Pasaport ödemeleriniz için İş Bankası üzerinden gerekli tüm tutarları ödeyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ PASAPORTU HARÇ BEDELİ NE KADAR?

Öğrenci pasaportu için harç ödenmesine gerek yoktur. Ancak öğrencilerin ödemesi gereken tek ücret defter bedelidir. 2023 yılı güncel defter bedeli ise 793 TL olarak belirlendi. Olası zamların yansıması durumunda bu ücret 1257 liraya yükselecek.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bordo/ Kırmızı Pasaport (Umuma Mahsus Pasaport): Türkiye vatandaşlarının genellikle uluslararası seyahatlerde kullandığı pasaport türüdür. Kişinin kimliğini ve vatandaşlığını belirtir. Umuma mahsus pasaport, başvuru yapan her vatandaşa verilir.

Yeşil (Hususi damgalı) Pasaport: Devlet memurları, kamu hizmeti görevlileri ve resmi işlerde görev alanlar için verilir. Bu pasaport, resmi görevlerdeki kişilerin yurtdışı seyahatlerde kullanmasına olanak tanır.

Siyah (Diplomatik) Pasaport: Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen siyah pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılacak olan devlet görevlilerine ve ailelerine verilen pasaport türüdür.

Hizmet damgalı pasaport (Gri pasaport): Gri pasaport olarak da bilinen hizmet pasaportu, yurt dışına çıkma amacı devlet görevi olan, resmî kurumlarca görevlendirilmiş kişilere ve ailelerine verilen pasaport türüdür

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Bordo pasaport (Umuma Mahsus Pasaport) için gerekli belgeler şöyledir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı, yeniden değerleme oranı ile belirleniyor ve bu oran yüzde 58,46 olarak açıklandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi veya cezaların bu oranın yarısı kadar indirilmesi veya yüzde 50 fazlasına kadar artırılması yetkisine sahip. Eğer bu yetki kullanılmazsa, pasaport ücretlerinde büyük bir artış yaşanacak.

2023 yılında yapılan zamlar sonrasında 6 aylık pasaport harcı 774 liradan 1.219 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 1.188 liradan 1.772 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 1.782 liradan 2.861 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 2.554 liradan 3.819 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları ise 3.945 liradan 5.548 liraya yükselmişti.

2024 yılında bu oranlara yüzde 58,46 oranında bir zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda, 6 aylık pasaport harcı 1.219 liradan 1.929 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 1.772 liradan 2.808 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 2.861 liradan 4.533 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 3.819 liradan 6.057 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları ise 5.548 liradan 8.788 liraya çıkabilir.

Ayrıca, pasaport defter ücreti de yüzde 58,46 oranında artış gösterebilir ve 793 lira olan ücret 1.257 liraya yükselebilir.