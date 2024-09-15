Patlamada yaralanan işçi, yaşadığı dehşeti anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı...

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:59

Güncelleme: 15.09.2024 - 17:06

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli’den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sakarya Valiliği’nden son yapılan açıklamada ise 6’sı ağır 25 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi.

Fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları, hastanede ise yaralıların müdahaleleri sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda 2. derece yanıklar oluşan işçilerden 7’si ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, 8’i ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerin yakınları ise hastane önünde gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"ÖYLE BİR PATLADI Kİ..."

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a fabrikada yaşananları anlatan yaralı işçi Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu" dedi.

Emanet, sözlerine "Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" diyerek devam etti.

Duygu dolu anlar yaşayan Zafer Emanet’in annesi ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a sarılarak gözyaşı döktü.

VALİ KARADENİZ: YARALI SAYISI 28

Öte yandan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek’te makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 28 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra yeniden patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen Vali Karadeniz, “28 yaralımız var. 6’sının durumu ağır. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir şey söyleyemiyorum. Değirmenler bölümünde çıktığı düşünülüyor” dedi.