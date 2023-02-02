Pazar yerinde sopalı kavga: 4 gözaltı
Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup semt pazarında karşılaşınca tartışma çıktı. Önceden kavgalı oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan kişilerin Muyed El Sahuri (28), Murat Sahuri (25), Muhammed El Huseyin (20) ve Beşşar El Ali (23) olduğunu tespit etti.
Arbede sırasında yaralandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüpheliler, ayakta yapılan müdahalelerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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