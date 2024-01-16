Pazara gidiyordu... Bursa’da yaşlı adam bir anda yere yığıldı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:07

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında saat 14.30 sıralarında acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Salı pazarına gitmek için pazar arabasıyla yürüyen Necmettin Altınyollar (75), otobüs durağında bir anda yere yığıldı. Altınyollar’ın hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polis ekiplerine ve 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Altınyollar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞEMSİYE İLE KAPATTILAR

Yağışlı hava nedeniyle polis ekipleri, cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudu.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.