Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan memleketine uğurlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu bildirmiş, Mersin'e şehit ateşi düşmüştü. Şehit Remzi Nişan için bugün Yüksekova'da cenaze töreni düzenlendi.
Pençe-Yıldırım harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreni, saygı duruşu ile başladı.
OMUZLARDA TAŞINDI
Şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan’ın (30) naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak memleketi Mersin’e uğurlanmak üzere uçağa alındı.
Uğurlama törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AKP İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, asker ve polisler katıldı.
Dün gece bölgeye gelen İçişleri Bakanı Soylu, şehit uğurlama töreninin ardından Yüksekova’dan ayrıldı.
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