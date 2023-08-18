Pendik’te 5 farklı adreste 5 milyonluk sahtecilik operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te “sahtecilik” operasyonu gerçekleştirdi. 5 farklı adrese yapılan operasyonda 5 milyonluk sahte ürün ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sahtecilik" suçu ile ilgili çalışma yürüttü.
Dün Pendik ilçesinde bulunan 5 farklı adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyonda 2 şüpheli şahsı yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 13 bin 500 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında olan ve 2 bin 35 adet piyasaya sürülmeye hazır halde doping, hormon, vitamin ilaçları, hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ile 2 adet tabanca ve narkotik madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "sahtecilik" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Dar gelirliye kredi darbesi
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- 1'i ağır 41 yaralı!