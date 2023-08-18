Pendik’te 5 farklı adreste 5 milyonluk sahtecilik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te “sahtecilik” operasyonu gerçekleştirdi. 5 farklı adrese yapılan operasyonda 5 milyonluk sahte ürün ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:25
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sahtecilik" suçu ile ilgili çalışma yürüttü.

Dün Pendik ilçesinde bulunan 5 farklı adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyonda 2 şüpheli şahsı yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 13 bin 500 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında olan ve 2 bin 35 adet piyasaya sürülmeye hazır halde doping, hormon, vitamin ilaçları, hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ile 2 adet tabanca ve narkotik madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "sahtecilik" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.


Pendik Operasyon

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