Pendik'te arazi saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:32

Göçbeyli Mahallesi'nde Cumartesi günü yaşanan olay, 100 metrekarelik arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana geldi. Bir yıl önce de yaşanan ve yine 1 kişinin öldüğü tartışma, öğle saatlerinde 3 kişinin Yusuf Bürce'nin evine gelmesi ile yeniden alevlendi.

Araziden 100 metrekarelik hakları olduğu belirten İdris Bürce, Savaş Bürce ve Hasan Arı, 8 çocuk babası Yusuf Bürce (55) ile tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 3 kişi, takip ettikleri aileyi akşam saatlerinde evlerine girerken kurşun yağmuruna tuttu. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı saldırıda Yusuf Bürce hayatını kaybederken, eşi Elvida Bürce, yengesi Hanım Bürce, çocukları Nazar Bürce(18), Deniz Bürce(17) ve Kardelen Bürce(14) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren İdris Bürce ve Savaş Bürce, jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hala firarda olan ve en son Şile ormanlarında görülen Hasan Arı'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Saldırının ardından hafif yaralanan anne Elvida Bürce ve yenge Hanım Bürce, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumları ciddi olan çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

EŞİNİ KAYBEDEN 8 ÇOCUK ANNESİ KONUŞTU

Saldırı sırasında ölen eşinin yanında olan anne Elvida Bürce, "Burada saldırdılar, içeriye kaçamadık. Kızımı yolda vurdular. Eşimi de burada vurdular. Üçü birden saldırdı eşime. Savaş Bürce, İdris Bürce, Hasan Arı, bunların cezalandırılmasını istiyorum. Çocuklarım da hastanede. Tabanca, pompalı ve tüfek kullandılar. Üçü de birden saldırdı. Eşim burada yatıyordu ama kurtaramadık eşimi. Çocuklarım da hastanede, birinin durumu kritik. Ne olacağını bilmiyorum. Ben bunun soruşturulmasını istiyorum, adalet istiyorum" dedi.

Bir yıl önce silahlı bir saldırının olduğunu hatırlatan Elvida Bürce, "Bir yıl önce yerimiz var dediler. Birbirlerini vurdular. Bizim üzerimize kaldı. Ama suçsuz oldukları anlaşılınca bizimkiler dışarı çıktılar. Ama bizi rahat bırakmadılar. Bizim evimizi bastılar. Cumartesi günü de bu olay oldu. Yüz metrelik toprak için değer mi" şeklinde konuştu.

Ölen Yusuf Bürce'nin kardeşi Faruk Bürce ise, "Bunlar içeriye girerken, ateş ediyorlar. Kardeşimi burada öldürdüler. Evden geldim, kardeşimi aldım. Hastaneye götürdüm ama hayatını kaybetti. Bunlar burada cinayet işlediler. Ben bunların sonuna kadar, idam edilene kadar takipçisiyim. Burada bir katliam yaptılar" ifadelerini kullandı.