'Uykusuz araç kullanmak kazalara yol açıyor'
Bayrama sayılı günler kala, Prof. Dr. Recep Akdur uzun yola çıkacak olan sürücülere seslendi. Akdur, "Uykusuz araç kullanmak, sürücülerde konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve dağınıklığı, reflekslerde azalma, el ve ayak uyumsuzluğu gibi bir çok soruna yol açar" dedi.
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyararak, uykusuz araç kullanmanın trafik kazalarına ve ölümlere yol açtığına dikkat çekti.
"ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR RİSK FAKTÖRÜ"
Akdur, yola çıkmadan önce kaliteli ve yeterli bir gece uykusunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uykusuz araç kullanmak, sürücülerde konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve dağınıklığı, reflekslerde azalma, el ve ayak uyumsuzluğu gibi bir çok soruna yol açar. Özellikle uzun yolda araç kullanan sürücüler için uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok çok büyük bir risk faktörüdür" diye konuştu.
Yola çıkmadan önce uyku getiren ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirten Akdur, araç kullanan kişilere şu uyarılarda bulundu:
- "Alkollü olarak trafiğe çıkmak, araç kullanmak çok çok büyük bir tehlikedir. Alkollü olarak araç kullanan kişiler, hem kendi canlarını, araç içindeki bebeklerinin, çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin ve yakınlarının canlarını, hem de trafikteki herkesin canını çok çok büyük bir tehlikeye atarlar. Özellikle uzun yolda araç kullanan kişilerin sık sık mola vermeleri, molalarda kısa yürüyüşler yapmaları, hava almaları, el, boyun ve ayak hareketleriyle kan dolaşımını canlandırmaları da oldukça önemli.
- Araç kullanan kişiler, ağır yemeklerden, uyku getiren yiyeceklerden, kan şekerini ani yükselten şeker ve şekerli besinlerden, gazlı içeceklerden uzak durmalı, meyve sebze tüketimini tercih etmelidir. Araç kullanan ve diyabet hastası olan kişiler de yola çıkmadan önce doktorlarıyla görüşmeli, önerilerini almalıdır. Gözlerde herhangi bir nedenle oluşmuş görme azlığı veya görme alanı kaybı da trafik kazalarına yol açar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce göz hekimi kontrolü hayat kurtarıcı olabilir. Araç içi klimaları gözde yanma ve göz kuruluğuna yol açar.
- Güneş ışınları da sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Kaliteli ve UV filtreli güneş gözlüğü kullanımı bu nedenle oldukça önemli. Sigara içerdiği binlerce zararlı kimyasal maddeyle bir çok hastalığa ve bir çok sağlık sorununa yol açar. Araç içinde sigara kullanımı yol açacağı duman yoğunluğu nedeniyle de gözler açısından risk oluşturuyor. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, mesaj yazmak ve cep telefonuyla ilgilenmek ölümcül sonuçlara yol açar. Ramazan Bayramımızın, seyahatlerimizin trafik kazalarıyla, büyük acılarla ve Allah korusun ölümlerle sonuçlanmaması için lütfen tüm trafik kurallarına uyalım.
- Sağlığımız için, hayatımız için, ailelerimiz ve çocuklarımız için aracı lütfen hızlı kullanmayalım, araç içindeki herkesin emniyet kemeri takmalarına büyük özen gösterelim. Bebek ve küçük çocuklarımızı asla ön koltukta, kucakta oturtmayalım. Araç kullanırken asla onları kucağımıza almayalım. Onların arka koltukta ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli bütün önlemleri alalım."
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