'Uykusuz araç kullanmak kazalara yol açıyor'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 07:00

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyararak, uykusuz araç kullanmanın trafik kazalarına ve ölümlere yol açtığına dikkat çekti.

"ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR RİSK FAKTÖRÜ"

Akdur, yola çıkmadan önce kaliteli ve yeterli bir gece uykusunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uykusuz araç kullanmak, sürücülerde konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve dağınıklığı, reflekslerde azalma, el ve ayak uyumsuzluğu gibi bir çok soruna yol açar. Özellikle uzun yolda araç kullanan sürücüler için uykusuzluk, trafik kazaları açısından çok çok büyük bir risk faktörüdür" diye konuştu.

Yola çıkmadan önce uyku getiren ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirten Akdur, araç kullanan kişilere şu uyarılarda bulundu: