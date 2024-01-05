Pendik’te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

İstanbul Pendik’te seyir halindeki otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan kişilerden 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 08:07
Pendik’te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
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Saat 05.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde iddiaya göre, Şahin Özmenteş hakimiyetindeki Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, Kaynarca mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi.

Kazada aracın içinde bulunan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki yurttaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yurttaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Pendik kaza

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