Pervin Buldan, Deniz Poyraz davası öncesinde konuştu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 11:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına 17 Haziran tarihinde Onur Gencer tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz katledilmişti. Gencer'in yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianamede Gencer hakkında, hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşma öncesi HDP tarafından adliye önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş, PM ve MYK üyeleri, Kadın Koordinasyonu üyeleri, milletvekilleri, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Ayşe Erdem, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, SODAP Sözcüsü Sevtap Akdağ, SKM Genel Sözcüsü Çiçek Otlu ile EMEP, Halkevleri, DİSK, TÖP, Devrimci Parti, Alevi Bektaşi Dernekleri, Kadınlar Birlikte Güçlü ve Barış Annelerinden temsilciler katıldı.

Açıklamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Katilin arkasındaki güçler yargılanmadıkça bu iş bitmeyecek" dedi.

Buldan şunları söyledi:

"Bugün Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapılacak. 17 Haziran’da İzmir İl Örgütümüze yapılan saldırıda Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Bugün burada bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler halen açığa çıkmadı, sorgulanmadı. O gün Deniz’i katlederken büyük bir kaos planladılar. Deniz’e sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna sıkılan kurşundur. Deniz’e sıkılan kurşun aynı zamanda barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan kurşundur. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu elinin tersiyle ittiği gibi ülkede milyonlar Deniz oldu. Türkiye’de milyonlar Deniz'e sahip çıktı.

Biz biliyoruz ki özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi, HDP’yi her gün hedef göstermesi, her gün partimize hakaret etmesi Deniz’in öldürülmesine ve katillerin yönlendirilmesine neden oldu. O günkü atmosfer, iktidarın dilinden asla bağımsız ele alınamaz. Roboski Katliamının katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Ankara Garı’nın, Suruç’un katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Deniz’in katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki cinayetler devam edecek gibi görünüyor.

'KATİLİN ARKASINDAKİ GÜÇLER YARGILANMADIKÇA BU İŞ BİTMEYECEK!'

Dün bu saldırının bir benzeri İstanbul Bahçelievler İlçe Örgütümüze yönelik olarak bir kez daha denendi ama başarılı olmadı. Bu atmosferi yaratanlar şunu bilsin ki; Türkiye halkları sizin faşizminize, ırkçılığınıza, sizin insanları birbirine düşürmenize asla izin vermeyecek. Bugün İzmir Adliyesinde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Katilin olayı gerçekleştirmeden önce Mınbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya tekrar geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Mınbiç’te eğitim alıp milli ve yerli bir katil haline gelerek, bir IŞİD’li pozisyonuna bürünerek Türkiye’ye gönderilmesi onu tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirdi.

DENİZ’İN KATİLLERİ HESAP VERECEK

Sana söz veriyoruz Deniz yoldaşım, yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Daha senin kanın kurumadan Bahçelievler’de saldırı girişiminde bulunanlara sesleniyoruz: Deniz’in katilleri hesap verecek, yönlendirenler hesap verecek, arkasındaki güçler bu ülkeye, kadınlara ve partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, demokrasinin, adaletin gelmesi için büyük çabalar sarf ederken, bu ülkede kaos yaratmaya çalışanlar ve savaş yanlısı olanlar bilsin ki asla demokratik yönetimden, hukuktan ve adaletten vazgeçmeyeceğiz.

Deniz’i rahmetle anıyoruz. Annesi başta olmak üzere ailesine, arkadaşlarına, partimize, Kürt halkına ve yanımızdaki dostlarımıza başımız sağ olsun diyoruz. Bu duruşma başta olmak üzere bütün duruşmalarda burada olacağımıza söz veriyoruz."