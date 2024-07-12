Pes dedirten savunma: Ucuz olunca 4 kişi 'esrara' girmişler

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:52

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesinde ikamet eden Ferhat D.’nin evinde yüklü bir miktarda uyuşturucusu olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği evde yaptığı aramada kutu içerisindeki aspiratöre tepki verdi. Polisler aspiratörünün içini açtığında 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Evde uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de ele geçirildi.

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Şüpheli Ferhat D.’nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşlarımla Şanlıurfa’ya gittim. Gezerken içimlik esrar almaya karar verdik. Daha sonra bir şahsı toplu uyuşturucuyu uygun teklife verince 4 arkadaş ortaklaşa aldım" dediği öne sürüldü.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.