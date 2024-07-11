Adana'da beton mikserinin çarptığı 2 kişi öldü

Adana'da beton mikserinin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:31
Adana'da beton mikserinin çarptığı 2 kişi öldü
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, beton mikserinin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 51 ABP 325 plakalı beton mikseri, Zeytinli Mahallesi D-400 kara yolunda yaya olarak ilerleyen Yılmaz Altungül (64) ve Timur Demir'e (46) çarptı.

Çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Altungül ve Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracın sürücüsü Y.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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