Pikapla çıktıkları Kazdağı Milli Parkı'nda mahsur kaldılar

Yayınlanma: 19.01.2025 - 08:16

Güncelleme: 19.01.2025 - 08:18

Olay, saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Kazdağı Sarıkız Tepesi mevkinde yaşandı.

İddiaya göre M.A. ile H.M., 35 BRB 515 plakalı pikapla çıktıkları tepede çamura saplanarak mahsur kaldı. M.A. ile H.M.'nin yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile 2 arazi tipi araç ve 2 iş makinesi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, karla kaplı arazide çamura saplanan pikabı, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Araçlarıyla beraber güvenli alana nakledilen M.A. ile H.M.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yetkililer, bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.