Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen Semanur Görmez (13) boğuldu.

DHA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:39
Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü
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Silvan'ın Kızlar Mahallesi’nden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. 13 yaşındaki Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü.

Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.

Semanur Görmez’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 


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