Pınar Gültekin davasında 10'uncu duruşma; karar çıkması bekleniyor
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi M. Avcı, annesi A. Avcı, babası S. Avcı, boşandığı eşi E. Karagün ve ortağı Ş. G. Orhan’ın yargılandığı davanın bugün 10'uncu duruşması görülecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i katlettiğini itiraf etti.
Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi M. Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M. Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.
AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU
M. Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı, babası S. Avcı, boşandığı E. Karagün ile ortağı Ş. G. Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.
Cemal Metin Avcı
HER İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ
Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık, şüpheliler S. Avcı, A. Avcı, E. Karagün ile Şü. G. Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi A. Avcı, babası S. Avcı, boşandığı E. Karagün ve ortağı Ş. G. Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.
SAVCI 9'UNCU DURUŞMADA MÜTALAASINI VERDİ
Davanın 24 Ocak günü görülen 9'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılması talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması' suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi E. Karagün, iş ortağı Ş. G. Orhan, annesi A. ve babası S. Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılması istedi. Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı ise mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Sanıklar, bugün 10'uncu kez hakim karşısına çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak ve karar çıkması beklenen duruşmaya, Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.
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