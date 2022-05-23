Pınar'ı katletti, 'Korkutmak istedim' dedi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:20

Olay, 22 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evinde arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı.

Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü.

KURTARILAMADI

Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.

PİŞKİN SAVUNMA: 'KORKUTMAK İSTEDİM'

Kızıl'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak Mahsun Abakay'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.