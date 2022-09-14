Simidin İzmir hali: Gevrek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çıtır çıtır gevrek tarifi...
Ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve ''simit'' olarak adlandırılan bol susamlı halka şeklindeki hamur işine İzmirliler gevrek derler.
Kahvaltı sofralarında, sahil kenarında, menemenin yanında baş köşede duran simit, hemen hemen herkesin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Sizler için simidin en güzel hallerinden birini, İzmir simidi gevreğin en lezzetli tarifini hazırladık. İşte, simidin İzmir hali: Gevrek tarifi...
Peki, Gevrek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çıtır çıtır gevrek tarifi...
GEVREK NASIL YAPILIR?
1-Su ve mayayı bir geniş bir kaseye alıp, iyice karıştırın. Aynı kaba unu azar azar ekleyerek, tüm malzemeleri iyice harmanlayın.
2-Ardından karışıma tuz ilave edin. Kalan unu da azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
3-Hamur kabardıktan sonra su ve pekmezi bir sos tenceresine alıp kaynatın. Pekmez kaynadıktan sonra altını en kısık ateşe alın.
4- Hamuru tekrar yoğurup dört parçaya ayırın. Parçalardan birini alıp iki elinizle ileri geri bastırarak uzn bir şerit formu verin.
5-Şeridin iki ucunu birleştirip bastırarak sağlamlaştırın. Simidi kaynayan pekmek tenceresine koyup 10-15 saniye haşlayın ve süzdürerek tencereden alın. Susamları geniş bir tepsiye yayın. Ardından aldığınız simidin her yanını susama bulayın.
6) Kalan üç parçayı da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin.
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