Simidin İzmir hali: Gevrek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çıtır çıtır gevrek tarifi...

GEVREK NASIL YAPILIR?

1-Su ve mayayı bir geniş bir kaseye alıp, iyice karıştırın. Aynı kaba unu azar azar ekleyerek, tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

2-Ardından karışıma tuz ilave edin. Kalan unu da azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur olana kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

3-Hamur kabardıktan sonra su ve pekmezi bir sos tenceresine alıp kaynatın. Pekmez kaynadıktan sonra altını en kısık ateşe alın.