Pişmaniyecilerden Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a suç duyurusu
İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, sunucu Ali İhsan Varol ve akademisyen Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
'Kelime Oyunu' isimli yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol ve tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan'ın ifadeleri, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği'nin tepkisini çekti. Dernek Başkanı Mustafa Şahin, pişmaniyeyle ilgili söylemleri nedeniyle sunucu Varol ve tarihçi yazar Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
O İFADELER SONRASI HAREKETE GEÇTİLER
Sunucu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu isimli yarışma programında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” ifadelerine yer verdi. Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulundu.
'HADSİZLER'
Özgür Kocaeli'nin haberine göre, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
İlgili Haberler
- 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' demişti: Bakan Nureddin Nebati hakkında suç duyurusu
- Son Dakika: TEM Daire Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu: TTB Başkanı Fincancı'dan ilk açıklama
- HKP’den Mehmet Cengiz, Bakan ve Bakan Bürokratları hakkında suç duyurusu
Video Haberler
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
- Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
- 2 lise öğrencisi not bırakıp intihar etti
- 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon
En Çok Okunan Haberler
- Milyarlarca Euro yurttaşın cebinden çıkacak
- Sadri Alışık, unutulmaz replikleriyle yâd ediliyor
- Saray'a yapılacak spor tesisi ihalesi de yandaşa!
- FT: 'Batı 'garantör ülke' talebine mesafeli'
- Pes dedirten ticaret: Fıstık ezmesi içerisine sakladılar
- Devler Ligi'nde final yolu belli oldu!
- Burger King'den Rusya kararı
- Avrupalı tasarımcıdan ilginç bağış: O bir seks sembolü
- Yeşilçam'ın kural dışı yıldızı: Sadri Alışık
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu