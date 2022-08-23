Piyalepaşa’ya sabah baskını: 'Bir saat içinde evi boşatın' dediler

İstanbul Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar tekrar başladı. Yaklaşık 10 yıldır devam eden projede bugün yurttaşlara tebligat gelmeden Çevik Kuvvet ve kaymakamlık ekipleri kapılara dayandı.

Şeyda Öztürk
23 Ağustos 2022 Salı, 14:36
Piyalepaşa’ya sabah baskını: 'Bir saat içinde evi boşatın' dediler
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Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın Piyalepaşa’daki kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 

Hacıhüsrev Mahallesi sabah saatlerinde polis ablukasına alındı. 

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 8 binanın boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine mahalleliler direnişe geçti. Sokak araları Çevik Kuvvet tarafından kapatıldı. 

Piyalepaşa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarında yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. 15 Ağustos’ta yürütmeyi durdurma kararı bozuldu. Ancak 7 gün itiraz süreci olmasına karşın durum mahallelinin avukatlarına teblih edilmedi.


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