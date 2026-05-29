PM üyesi Yaşar Seyman'dan dikkat çeken açıklama: 'Yaşanan hukuksuzluğu kabullenmem söz konusu olamaz'

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da toplanması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Erteleme kararının yankıları sürerken, CHP PM Üyesi Yaşar Seyman'dandikkat çeken bir açıklama yaptı.

"TEKEL İŞÇİLERİ İÇİN YÜRÜYEN BİR İNSAN TARAFSIZ OLABİLİR Mİ?"

"Tarih tarafsızlığımı değil mücadelemi yazar" diyen Seyman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bazı gazeteler, bana sormadan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri arasında “tarafsız kaldığım” yönünde bir haberle algı yaratmaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyor, bu yaklaşımı açıkça kınıyorum.

“Mutlak Butlan” kararının çıktığı günden bu yana hiçbir gazeteci beni arayıp düşüncemi sormadı. Sorulmayan bir sözün yerine yorum yazıldı. Sessizliğime anlam yüklendi. Oysa benim yaşamım boyunca en uzak durduğum şey tarafsızlık oldu.

Ne sendikal mücadelemde ne siyasi yaşamımda ne de yazın dünyasındaki yolculuğumda… Ben her zaman demokrasiden, emekten, özgürlükten yana taraf oldum. Genç bir sendikacı olarak Aziz Nesin’le birlikte ‘Aydınlar Dilekçesi’ne imza atan, Uğur Mumcu’yla Zonguldak’ta madenci yürüyüşünde omuz omuza yürüyen, Yaşar Kemal’le ‘Düşünce Özgürlüğü’ için kol kola yollar aşan, Tarık Akan’la Ankara’nın ayazında Tekel İşçileri için yürüyen bir insan tarafsız olabilir mi? Benim tarafım dün de belliydi, bugün de bellidir. Parti Meclisi üyeleri arasında belki de en eski CHP’lilerden biriyim.

Benim tarafım kişiler değil; Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet’in 75. yılında seçilen 75 kadından biri olarak taşıdığım sorumluluğun her zaman farkında oldum. Rahmetli dostum Türkan Saylan’ın söylediği gibi: “Bu Cumhuriyet’e borcumuz var.”

CHP’nin ilk kadın genel başkan yardımcısıyım… Ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı ile ödüllendirildim. Buna karşın kırılmadan, küsmeden, yılmadan CHP üyeliğinin onurunu taşımaya sürdürüyorum.

Vicdanım rahattır. Asıl soru şudur: Partinin yolunu navigasyonla öğrenenleri milletvekili, belediye başkanı yapanların vicdanı rahat mı? Yılların emeğini, alın terini, mücadele tarihini görmezden gelenler bugün böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. 4- 5 Kasım 2023 Kurultayı’yla birlikte aktif parti siyasetinden çekildim. Zihinlerde yere eden “Bir kelebek kadar ömrüm olsa örgütlü yapılarda tüketirim,” sözümle üyesi olduğum demokratik kitle örgütlerinde çalışmamı sürdürdüm.

Yıllarca PEN’in Ankara temsilciliğini yaptım. Kendime başka bir yol açtım. Edebiyatın, düşüncenin, sözün yoluna girdim. Bu süreçte iki edebi kitap yazdım. Son kitabım “Gönül Gördü Dil Söyledi/ Aşık Veysel ilgiyle karşılandı. Yaşamım mitinglerde, yürüyüşlerde, grev boylarında geçti. Konferanslara gittim ve gidiyorum. Barışı, demokrasiyi, kadın haklarını anlattım ve anlatmayı yaşamım boyu sürdüreceğim.

"BUGÜN YAŞANAN HUKUKSUZLUĞU..."

Okudum, yazdım, ürettim. Ve bu huzurlu oldum. Bugün yaşanan hukuksuzluğu kabullenmem söz konusu bile olamaz! Çünkü demokrasi yalnız sandık değildir; demokrasi aynı zamanda vicdandır, hukuk duygusudur, mücadele ahlakıdır! Bu nedenle demokrasi mücadelemi yine partimin içinde sürdürmeye, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak için emek vermeye çalışacağım. Selam olsun demokrasi mücadelesi verenlere… Selam olsun susmayanlara! Selam olsun Cumhuriyet’e borcunu unutmayanlara…"

PM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ!

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün “Büyük olasılıkla 1 Haziran’da parti meclisini toplayacağız” demişti. Ancak toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi:

“Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”