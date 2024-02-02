Polat davasında yeni gelişme! Tutuklu avukat Ahmet Gün vergi müfettişlerine ifade verdi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:42

Polat çiftinin kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Gün, tutuklu bulunduğu cezaevinde vergi müfettişlerinin sorularını yanıtladı. Gün, çekleri tahsil eden kişinin Engin Polat'ın babası Sezgin Polat olduğunu söyledi.

Halk Tv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Gün, müfettişlere "Vergi Usul Kanunu'na göre sayın müfettişliğinizce hakkımda düzenlenmiş bir rapor var ya da kurumunuzca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş bir kurum mütalaası var mıdır ?" diye sordu. Müfettişlerin herhangi bir mütalaa olmadığını söylemesi üzerie Gün, suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"HER ŞEY BENİM ONAYIMDAN GEÇTİ"

Müfettişlerin, Polat ailesinin ilişkili oldukları firmaların işlemlerinin kim tarafından takip edildiği ve onaylandığı sorusunu yanıtlayan Gün, "Tüm işlemler Harun Abak ve Zümrüt Yerebakan’ın kontrolünde takip edilmiştir. Bu kişilerin şirketleriyle ilgili olarak belgeli her şey benim onayından geçmiştir." dedi.

"ÇEKLERİ SEZGİN POLAT TAHSİL ETTİ"

Gün, ifadesinde mali müşavirlik hizmeti dışında yapılan çek tahsilatlarının tamamının Sezgin Polat'a elden verildiğini söyledi. Gün, çeklerin bir kısmının nakit giderleri için kullanıldığını bir kısmının ise MİLFS A.Ş'ye yatırıldığını söyledi.