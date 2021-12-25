Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup, ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan Semt Polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı. Kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Darbedilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.
Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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