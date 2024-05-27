Polis aracı refüje devrildi

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:41

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:41

Polis memuru H.A.'nın kullandığı Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ait sivil ekip aracı dün saat 19.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekip aracındaki iki polis memuru kazadan yara almadan kurtuldu. Ekip aracı çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.