Polis, denetlemeden kaçan otomobili durdurdu: 2 gözaltı
İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastiklerin patlaması sonucu kaza yapan otomobilden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay gece saatlerinde Çiğli ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine 45 DD 420 plakalı bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek, hızla kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sırasında, polis ekipleri şüphelilerin otomobili durdurması için havaya uyarı ateşi yaptı. Uyarılara rağmen şüpheliler kaçışı sürdürünce polisler bu kez otomobilin lastiklerine ateş etti.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Lastiklerin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaza yaparak durdu. Kazayı hafif şekilde atlatan otomobildeki şüpheliler M.B.G. ve C.B., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve bir miktar esrar maddesi çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, 2 şüphelinin de alkollü olduğu ve ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Yaralı 2 şüpheli tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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