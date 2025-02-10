Polis ekipleri fark etti: Amasya'da kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı

Amasya'da kullandığı TIR’da 24 kaçak göçmen yakalanan Eyüp Toy (55), tutuklandı.

Polis ekipleri fark etti: Amasya'da kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:44

Doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşıyan Eyüp Toy yönetimindeki 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR, 8 Şubat'ta polis uygulama noktasında durduruldu.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

TUTUKLANDI

TIR şoförü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp Toy çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #amasya

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