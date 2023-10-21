Polis yeleğiyle 1 milyon 600 bin liralık gasp

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:05

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:05

Fatih Molla Feneri Mahallesi’nde, 19 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında kuyumcuda çalışan Muhammed K., Laleli’de bulunan bir dövizciden para aldıktan sonra ofise gitti.

Aralarında birinin polis yeleği giydiği 3 kişi Muhammed K.’nın ardından ofise geldikten sonra yelekli şahıs polis kimliğini gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu söyleyen kuyumcu çalışanı Muhammed K., üzerinde polis yeleği olan şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Yelekli şüpheli çalışan Muhammed K.’yı darp ettiği sırada diğer şüpheli de kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin doları alarak kapıda bekleyen 2 şüpheliye verdi.

Kasayı alan 2 şüpheli daha sonra oradan hızla uzaklaşırken, üzerinde polis yelekli olan şüpheli kuyumcu çalışanı Muhammet K. ve gasp esnasında bağrışma seslerini duyan diğer esnaf tarafından yakalandı.

POLİS YELEKLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Esnaf ve kuyumcu çalışanı Muhammet K., tarafından yakalanan polis yelekli şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ediyor.