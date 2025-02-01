Polisi yere düşürdüğünü sosyal medyadan paylaştı: Tutuklandı!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:53

Güncelleme: 01.02.2025 - 16:53

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, geçen perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında polis ekipleri, 2 motosiklet sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücüler, kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru M.A.'nın yere düşüp başından yaralanmasına neden oldu.

Amatör kamera tarafından görüntülenen olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, motosiklet sürücüsü B.Ö.'nun olay sonrası başında kask ile motosiklet üzerinde cep telefonu ile kendi videosunu çekip görüntülere, '2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli' ifadelerini paylaştığını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler B.Ö., ile İ.Ü., Mahmudiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında, ‘Görevli memura mukavemet’ suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüpheliler hakkında ayrıca toplam 57 bin 830 TL idari para cezası yazıldı, ehliyetlerine el konulup motosikletleri ise bir ay süreyle trafikten menedildi.