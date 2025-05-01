Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı: 20 kilometrelik nefes kesen takip başladı

Diyarbakır’da polis ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, 20 kilometrelik takibin ardından polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltı anı cep telefonuyla kaydedildi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı: 20 kilometrelik nefes kesen takip başladı
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DHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:40

Diyarbakır’da, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından otomobili polis aracıyla çarpışınca yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi’ndeki kontrol noktasında polis ekipleri plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

Sürücü yoluna devam ederken, ekipler de peşine düştü. Ekiplerin yaklaşık 20 kilometre takip ettiği otomobil, öğle saatlerinde Mezopotamya Bulvarı Mastfroş Caddesi’nde bir polis aracına çarptı. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonuyla görüntülendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #diyarbakır #kaza

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