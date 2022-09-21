Polisin kaçak telefon satan iş yerlerine yaptığı baskında gerginlik yaşandı
Şanlıurfa’da, polisin kaçak cep telefonu satan iş yerlerine yaptığı baskında gerginlik çıktı. Duruma tepki gösteren pasaj esnafı, iş yerlerinin kepenkleri kapatarak, eylem yaptı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının kent merkezindeki Kapaklı Pasajı'nda toptan ve perakende satıldığı ihbarını aldı. Ekipler, kaçak telefon satışı yaptığı belirlenen iş yerlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Baskında, iş yerlerinin tezgahlarında ve gizli bölümlerinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polisin telefonlara el koymasına öfkelenen iş yeri sahipleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
Diğer cep telefonu satıcıları ise iş yerlerinin kepenklerini kapatarak, pasaj önünde toplandı. Operasyona tepki gösteren esnafın eylemi üzerine, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.
Pasaj önünde gerginlik devam ederken, polis uyarı anonslarıyla esnaftan iş yerlerini açmasını istedi.
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