'Polisiz' yalanıyla yurttaşı 36 bin 800 dolar dolandırdılar!

Çankırı’da kendisini polis olarak tanıtıp ağına düşürdüğü vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

'Polisiz' yalanıyla yurttaşı 36 bin 800 dolar dolandırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:41

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da K.M. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan dolandırıcıların ağına düştü.

Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, vatandaşı 36 bin 800 dolar ve 4 bin TL dolandırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Paraları teslim alan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, şikayetçi oldu.

İhbarın ardından harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 farklı kameradan 72 saatlik görüntüyü inceledi.

BİRİ TUUTUKLANDI

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.Y. ve A.E.E. olduğu tespit edildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Y. tutuklandı, A.E.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslardan birinin parayı aldıktan sonra yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #adli kontrol #dolandırıcı

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