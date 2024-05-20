Polisle yurttaşlar arasında hatalı park tartışması: 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:21

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:32

Olay, 17 Mayıs Cuma günü Fatih'te Kızılelma Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa girmek isteyen sivil polisler hatalı park yapan araç sebebiyle sokağa giremediler. Bunun üzerine yabancı plakalı aracın üzerindeki telefon numarasından araç sahibine ulaşarak durumu bildirdiler.

Araç sahibi E.K. ile kardeşi A.K. ve akrabaları İ.H.K.'nın gelmesi üzerine sivil polislerle aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Bu sırada sesleri duyan çevredekiler de olay yerine geldi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine polisle 3 kişi arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine sivil polislerden biri havaya ateş etti. Ardından takviye polis ekiplerinin de desteğiyle E.K., A.K. ve İ.H.K. polislere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerince E.K.'ya ait araç üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ayrıştırma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN AĞABEYİ MAĞDURİYET YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

E.K. ve A.K.'nın ağabeyi Mehmet Kama yaşanan olaya ilişkin konuştu. Kama, olayda mağduriyet yaşadıklarını iddia ederek "Kardeşim yabancı uyruklu plakalı aracını yanlış bir yere park ediyor, dolayısıyla yol kapanıyor. Aracın üzerinde telefon numarası var. Sivil polisler telefonla arıyorlar, kardeşim arabayı çekmek için iniyor. 'Siz kimsiniz' diyor, 'polisiz' diyorlar. 'Polis olsanız da böyle davranmaya hakkınız yok' diyor. Arbede yaşanıyor orada. Kardeşimin yanında bir kardeşim daha var ve bir yeğenim var genç bir çocuk. Ondan sonra çocukların üzerine saldırıyorlar, zaten videolarda da var. Kardeşimin bir tanesi hadi araba sahibi, diğerinin polisle kesinlikle bir teması yok. Sadece sözlü olarak 'ne yapıyorsunuz' deyip kameraya çekiyor. Üçünü de karakola götürüyorlar. Tabi o sırada anons geçmiş oluyorlar, bölgeden takviye ekipler geliyor. Yolu kapatıyorlar, kıyamet kopuyor yani o derece bir kalabalık. Arkadaşlarımız karakola gidip görmek istiyorlar, karakol bırakmıyor" dedi.

GÖRGÜ ŞAHİDİ OLAYI ANLATTI

Olayın yaşandığı sırada orada bulunan görgü şahidi Bekir Bahçe ise, "Şurada 3 kişi duruyordu. Sonradan bellerinde silah olduğundan dolayı polis olduklarını anladık. Yeğen de gelip 'Hayırdır, ben geldim, arabamı çekerim. Çekiciye falan gerek yok' dedi. 'Yok, biz çektireceğiz' dediler. Göğüs göğse geldiler, polis itmeye başladı. İtince yeğen de itmeye başladı. 'Sen kimsin' dedi, 'ben polisim' diye cevap verdiler. 'Kimliğini göreyim' dedi. Sonradan polis olduğunu anladığı zaman müdahale etmediler. Bir tane yeğenimiz daha var o da elinde telefon 'kameraya al' dedi. Çocuk da kameraya aldı. Kısa süre sonra polis kamerayı alan çocuğun üzerine gitti ve onu itmeye başladı. O arada polis silahını çekti ve havaya sıkmaya başladı. Ben de gittim 'Buna gerek yok, park yüzünden bu kadar büyütmenin bir anlamı yok' dedim. Bana 'Sen karışma falan' deyip ittiler" ifadelerini kullandı.