ABD Kongresi'nde 'takma kirpik' tartışması: Hakaretler havada uçuştu!

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'in, rakibi Demokrat Jasmine Crockett'e “takma kirpikleri” araya girdiği için bir şeyi doğru okuyamamakla suçlamasının ardından öfkeli bir tartışma yaşandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:35
ABD Kongresi'nde 'takma kirpik' tartışması: Hakaretler havada uçuştu!
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ABD Kongresi'nde ABD başsavcısı Merrick Garland'ın, “Kongre'ye saygısızlıktan tutuklanmasını” öneren eden bir kararı tartışırken Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hakaret düzeyinde bir tartışma yaşandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, fırtınalı bir oturum sırasında rakibi Demokrat Jasmine Crockett'e hakaret etti.

Hakaret, Demokratların Greene'e Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi oturumunda sorduğu bir sorunun ardından “ne için burada olduğumuzu” bilip bilmediğini sormalarının ardından geldi.

Greene, Crockett'e yönelik, “Ne için burada olduğunuzu bildiğinizi sanmıyorum. Sanırım takma kirpikleriniz okuduğunuz şeyi karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu söz, Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez de dahil olmak üzere tepkilere yol açtı ve araya girerek, sözlerin kayıtlardan çıkarılmasını istedi.

Ocasio-Cortez, “Bu kesinlikle kabul edilemez. Başka bir insanın fiziksel görünüşüne saldırmaya nasıl cüret edersiniz?” dedi.

Greene ise alaycı bir şekilde Ocasio-Cortez'e yönelik, “Duygularınız incindi mi?” diye cevap verdi.

 

Ocasio-Cortez de “Ah, kızım? Kızım, oynama bile” şeklinde karşılık verdi.

Green ayrıca, rakiplerinin kendisiyle tartışmak için “yeterli zekaya sahip olmadıklarını” söyleyerek salonda tepkileri üzerine topladı.

Crockett, Greene'i kastederek, komite üyelerinin “birinin çamaşır suyu sarısı, kötü yapılı butch vücudu hakkında konuşmaya başlamasına izin verilip verilmeyeceğini” sorduğunda gerginlik daha da tırmandı.

Komite Başkanı James Comer'ın “Şimdi ne olacak?” diye seslenişi, oturumda daha fazla kargaşaya yol açtı.

Crockett, “Açıklık getirmeye çalışıyorum” derken, karşıt görüşteki birkaç kişi ona “sakin olması” için bağırdı.

Crockett, “Bana sakin olmamı söylemeyin” derken, bir Cumhuriyetçi “Kontrolden çıktınız” diye karşılık verdi.


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