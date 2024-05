ABD Kongresi'nde 'takma kirpik' tartışması: Hakaretler havada uçuştu!

ABD Kongresi'nde ABD başsavcısı Merrick Garland'ın, “Kongre'ye saygısızlıktan tutuklanmasını” öneren eden bir kararı tartışırken Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hakaret düzeyinde bir tartışma yaşandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, fırtınalı bir oturum sırasında rakibi Demokrat Jasmine Crockett'e hakaret etti.

Hakaret, Demokratların Greene'e Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi oturumunda sorduğu bir sorunun ardından “ne için burada olduğumuzu” bilip bilmediğini sormalarının ardından geldi.

Greene, Crockett'e yönelik, “Ne için burada olduğunuzu bildiğinizi sanmıyorum. Sanırım takma kirpikleriniz okuduğunuz şeyi karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu söz, Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez de dahil olmak üzere tepkilere yol açtı ve araya girerek, sözlerin kayıtlardan çıkarılmasını istedi.

Ocasio-Cortez, “Bu kesinlikle kabul edilemez. Başka bir insanın fiziksel görünüşüne saldırmaya nasıl cüret edersiniz?” dedi.

Greene ise alaycı bir şekilde Ocasio-Cortez'e yönelik, “Duygularınız incindi mi?” diye cevap verdi.

Marjorie Taylor Greene: “I think your fake eyelashes are messing up”



AOC: “That is absolutely unacceptable. How dare you attack the physical appearance of another person”



Marjorie Taylor Greene: “Why don’t you debate me?”



AOC: “I think it’s gonna be self-evident”



Marjorie… pic.twitter.com/vZ4mR6x7Iv