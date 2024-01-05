Polislere verilen lüks araçlar Meclis gündeminde: 'Hasar ve zararları nasıl karşılanacak?'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:34

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:45

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve ardından Emniyet'e devredilen lüks araçları Meclis gündemine taşıdı.

Ergun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu.

"GETİRECEĞİ YÜKÜ HESAPLADINIZ MI?"

İYİ Partili Ergun, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Söz konusu suç örgütlerine mensup olma iddiasıyla yargılanan şahısların yargılama süreçlerinin henüz sonuçlanmadığı iddia edilmektedir. Dolayısıyla, yargılama sonucunda sanıkların mal varlıklarının iade edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda, şüpheliler araçlarını geri almaya hak kazandıkları takdirde, söz konusu lüks araçların uğradığı hasar ve zararlar nasıl karşılanacaktır?

Bakanlığınızın hizmetine verilen bu araçların piyasa değerleri ve ülkemizin içinde bulunduğu mali şartlar göz önüne alındığında, bu araçların satılması yerine trafik polislerinin hizmetine sunulmasının amacı nedir?

Bu tasarruf gerçekleştirilmeden önce Bakanlığınız tarafından söz konusu araçların yüksek yakıt tüketimi, sigorta, kasko, tamir ve bakım maliyetleri dikkate alınmış ve getireceği ilave yük hesaplanmış mıdır? Eğer böyle bir çalışma yapıldıysa, bu araçların yıllık masrafının toplam tutarının ne kadar olacağı öngörülmektedir?"

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın resmi sosyal medya hesaplarından suç örgütlerine karşı gerçekleştiren operasyonlar sonucunda ele geçirilen çeşitli marka ve modellerde toplam 23 adet lüks otomobilin, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verilmesiyle ilgili 26 Aralık 2023 tarihinde bir paylaşımda bulunulmuştu.