Polisten kaçamadı: Uyuşturucu maddeyi 'midesinde' saklamış
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, ’bu kadarına da pes’ dedirten bir durumla karşılaşıldı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın midesinden 97 parça halinde 742 gram metamfetamin çıktı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik 9 Mart 2024’te çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, sınır illerinden Türkiye’ye giriş yapan ve akabinde yolcu otobüsü ile İstanbul’a gitmekte olan yabancı uyruklu 1 şüpheli şahsın Elazığ’da üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 21 parça halinde 168 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Polis ekiplerince şüpheli şahsın midesinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan iç beden muayenesi neticesinde 97 parça halinde 742 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.
Uyuşturucu, mide ve bağırsaktan doğal yollarla çıkartıldı. Şahıstan toplamda 118 parça halinde 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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