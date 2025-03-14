Polisten kaçarken tarlaya attı: Çuvaldan çıkanlar şoke etti
İzmir'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan şüpheli T.A.'nın tarlaya attığı çuvaldan 4 tabanca, 5 şarjör ve 72 fişek çıktı. Gözaltına alınan T.A tutuklandı.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 16.00 sıralarında, şüphe üzerine elinde çuval bulunan kişiyi durdurup kontrol etmek istedi.
Polisin uyarısı üzerine kaçan şüpheli, elindeki çuvalı bir tarlaya attı. Takip sonucu bir apartmanın çatı katında yakalanan şüphelinin isminin T.A. olduğu belirlendi.
RUHSATSIZ 4 TABANCA, 72 TABANCA FİŞEĞİ...
Polis tarafından tarlada yapılan incelemede ise çuval içerisinde ruhsatsız 4 tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A., İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.
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