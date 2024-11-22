Polyester tesisinde panik anları: İşçiler eylem yaparken buhar kapağı açıldı!
Adana'da bulunan SASA Polyester Tesisleri'nde PTA bölümünde buhar denemesi yapılırken borulardan birinin buhar kapağı açıldı. Olayda işçiler panik yaşadı.
SASA Polyester Fabrikası'nın PTA üretim tesisi inşaatında taşeron firma üzerinden çalışan 670 işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde yeni bir eylem başlattı.
EYLEM SIRASINDA BUHAR KAPAĞI AÇILDI
İşçiler eylemlerini sürdürürken iddiaya göre, SASA'nın PTA bölümünde buhar denemesi yapılırken buhar kapağı aniden açıldı. İşçilerin panik olduğu anlar saniye saniye görüntülenirken olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Patlayan borunun tamiri için çalışma sürüyor.
Etiketler: #tesis #polyester #panik
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