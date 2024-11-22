Polyester tesisinde panik anları: İşçiler eylem yaparken buhar kapağı açıldı!

Adana'da bulunan SASA Polyester Tesisleri'nde PTA bölümünde buhar denemesi yapılırken borulardan birinin buhar kapağı açıldı. Olayda işçiler panik yaşadı.

Polyester tesisinde panik anları: İşçiler eylem yaparken buhar kapağı açıldı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:16

SASA Polyester Fabrikası'nın PTA üretim tesisi inşaatında taşeron firma üzerinden çalışan 670 işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde yeni bir eylem başlattı.

EYLEM SIRASINDA BUHAR KAPAĞI AÇILDI

İşçiler eylemlerini sürdürürken iddiaya göre, SASA'nın PTA bölümünde buhar denemesi yapılırken buhar kapağı aniden açıldı. İşçilerin panik olduğu anlar saniye saniye görüntülenirken olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Patlayan borunun tamiri için çalışma sürüyor.


Etiketler: #tesis #polyester #panik

İlgili Haberler

Bakanlıktan Galatasaray’a jest: Stadın yanındaki park alanı tesis alanına alındı

Bakanlıktan Galatasaray’a jest: Stadın yanındaki park alanı tesis alanına alındı
İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı: Her zamankinden daha savunmasız

İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı: Her zamankinden daha savunmasız
Samsun'da iş cinayeti: 5'inci kattan düşen su tesisatçısı hayatını kaybetti

Samsun'da iş cinayeti: 5'inci kattan düşen su tesisatçısı hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler