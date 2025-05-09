Pompalı tüfekle hem kız arkadaşını hem kendini yaraladı

Sivas'ta E.S. (34), evde yaşadığı tartışmanın ardından pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu hem kendisini hem de kız arkadaşı E.A.(yı (28) yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pompalı tüfekle hem kız arkadaşını hem kendini yaraladı
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DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:43

Olay, saat 21.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Sokak İl Özel İdaresi lojmanları B Blok 3'ncü katta bulunan bir dairede meydana geldi. Lojmanda yaşayan E.A. ile erkek arkadaşı E.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucu E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle kendi kasığına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar E.A.'nın sağ bacağına da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.S. ve E.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #sivas #pompalı tüfek

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