Pompalı tüfekle işlenen cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı

Eskişehir’de Burak Ünlüer’in pompalı tüfekle vurarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pompalı tüfekle işlenen cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:02

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletiyle gelen Hüseyin K., küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu öğrenilen Burak Ünlüer’e (29) pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 29 yaşındaki Burak Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından motosikletiyle kaçan Hüseyin K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya’ya kaçan şüpheli Hüseyin K., yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K.’nin kaçması için yardım ettiği belirlenen S.A., Ö.S., M.A., L.B., Ş.Y. ve S.T. isimli 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Cinayet zanlısı Hüseyin K. ‘Kasten öldürme’ suçundan, S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. ‘Suça yardım etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #112 Acil #Acil #acil servis #eskişehir

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