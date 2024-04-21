Pompalı tüfekle video çektiler: ‘Mizah için yaptık’ dediler

Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:13

Güncelleme: 21.04.2024 - 21:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında pompalı tüfekle çekilen videonun paylaşılması üzerine harekete geçti.

Olayı gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

3 genç, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektilerini, e-ticaret işi yaptıklarını, farklı bir amaçlarının olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.