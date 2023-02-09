Poyraz tespit etti: 2 çocuk 85 saat sonra kurtarıldı
Malatya Zapcıoğlu Caddesi’ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı enkazından 85 saat sonra 14 yaşındaki Beyza Yetiş ve 16 yaşındaki Abdülhalim Reşvani, Poyraz isimli arama kurtarma köpeği sayesinde sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan 6 Şubat’taki iki ayrı depremin ardından Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
14 yaşındaki Beyza Yetiş ve 16 yaşındaki Abdülhalim Reşvani, Polisevine 350 metre yakındaki Yetiş Apartmanı enkazından, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında AFAD Van ekiplerinin Poyraz isimli eğitimli köpeği tarafından yerleri tespit edilerek, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile birlikte sağ olarak kurtarıldı.
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