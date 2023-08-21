Prizde unutulan ütü facia yarattı!
Kastamonu’da bir sitede bulunan apartmanın 9. katında prizde unutulan ütüden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı Ataçkent Sitesi C Blokta 9’uncu katta oturan Gökhan İydirci’ye ait evde prizde unutulan ütüden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanları fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DAİRELER ZARAR GÖRDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu, ayrıca alt katta bulunan daireler de zarar gördü.
Öte yandan yoğun dumandan dolayı polis ekipleri, apartmandaki aileleri tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından apartman sakinleri, evlerine girebildi.
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