Prof. Dr. Ahmet Ercan Türkiye’deki en güvenli şehirleri sıraladı
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından en çok merak edilen soruyu yanıtladı.
Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.
Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.
Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"
Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Snop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 7, 2023
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