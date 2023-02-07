Prof. Dr. Ahmet Ercan Türkiye’deki en güvenli şehirleri sıraladı

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:28
Prof. Dr. Ahmet Ercan Türkiye’deki en güvenli şehirleri sıraladı
Abone Ol google-news

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından en çok merak edilen soruyu yanıtladı.

Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.

Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.

Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"


Deprem Uzmanı 6 Şubat depremi Ahmet Ercan

İlgili Haberler

Hatay'da depremzede İmamoğlu'na sarıldı ve yaşananları böyle anlattı: Kimse gelmedi kimse...

Hatay'da depremzede İmamoğlu'na sarıldı ve yaşananları böyle anlattı: Kimse gelmedi kimse...
Deprem bölgesindeki yurttaşlardan Bakan Kirişci’ye tepki: 'Bir vinç getiremediniz, devletsiniz değil mi?'

Deprem bölgesindeki yurttaşlardan Bakan Kirişci’ye tepki: 'Bir vinç getiremediniz, devletsiniz değil mi?'
Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı

En Çok Okunan Haberler