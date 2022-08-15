Prof. Dr. Atıcı: Millet İttifakı seçimi kazanacak, CHP birinci parti olacak
Seçim çalışmalarına başlayan CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği parti içi eğitime katılan 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, “Millet İttifakı olarak, açık ara bu seçimden galip çıkacağız. CHP de birinci parti olarak çıkacak” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığının erken veya zamanında yapılacak seçimlere yönelik hazırlıkları devam ederken, Parti İçi Eğitim Sorumlusu ve 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, İzmir’de partisinin eğitmenleri ile bir araya geldi.
Sokak Örgütlenmesi ve Seçim Güvenliği projelerini desteklemek ve çalışmalar yapmak üzere İzmir’e gelen Prof. Dr. Atıcı’nın, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği eğitim toplantısına, parti eğitmenleri, eğitim koordinatörleri ve il yöneticileri katıldı.
Parti Okulu Genel Koordinatörü Tuba Canlı ve İl Eğitim Sekreteri Yasemin Menokan’ın koordine ettiği toplantılarda sandık sorumlularının son durumları da masaya yatırıldı.
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ
Düzenlenen eğitim toplantısında, “Komşunu Tanı, Onu Dinle ve Dayanışma İçinde Ol” sloganıyla yürütülen sokak örgütlenmesi çalışmalarının önemine vurgu yapan, Prof. Dr. Atıcı, eğitim çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek “Eğitim alan öbek sorumlularımızın ziyaretlerde komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı güçlendirmelerini istiyoruz. Elbette ki seçim için düğmeye basıldığında belirli bir yasal süre var. O süre içerisinde de sandık güvenliği eğitimlerimizi çok rahat bir şekilde tamamlayacağız. Şu anda il ve ilçelerimiz, örgütlerimiz, üyelerimiz hatta bize üye olmayan ancak oy vermeyi düşünen kararsız seçmen ile temaslarımız noktasında biz oldukça hazır olduğumuzu hissediyoruz. Hiç kimse şüphe etmesin, bu seçim mükemmel bir şekilde olacak. Millet İttifakı olarak, açık ara bu seçimden galip çıkacağız. CHP de birinci parti olarak çıkacak. Millet İttifakı’yla açık ara bu seçimi kazanacağız. CHP’nin de birinci parti olacağından en ufak bir şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Yapılan toplantıda, CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Yasemin Menokan İzmir’de yürütülen parti içi eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, toplantıya katılan eğitim koordinatörleri ve eğitimciler de söz alarak görüş ve önerilerini iletti.
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