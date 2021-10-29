Prof. Dr. Aziz Sancar: 'Katıksız bir Atatürkçüyüm'

29 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Bursa Mimar ve Mühendisler Derneği’nin (BUMİAD) her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl Almira Otel Balo Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Ersan Şen ve duayen öğretmen Nurten Ceyhan’a ödül verildi. Gecede konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, “Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ödülünü gazetemiz yazarı Orhan Bursalı aldı. Sancar, Bursalı tarafından okunan mesajında şunları kaydetti:

“98. yılını kutladığımız Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarına her zaman şükran borcumuz olacaktır. Katıksız bir Atatürkçüyüm. Atatürk benim için Cumhuriyet demektir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk benim için bilim demektir. Atatürk, her dine ve inanışa saygı demektir. Atatürk benim için kesinlikle din ile bilim, askerlik, devlet yönetimi işlerini birbirinden ayrı tutmak demektir. Atatürk benim için şüphesiz ve öncelikle kadın- erkek eşitliğidir... Ve eğitim hakkıdır, herkese fırsat eşitliği sağlanması gereğinin adıdır. Bunları gerçekleştirdiğimiz ölçüde Türkiye ve Türk dünyası yükselecek, insanlarımız mutlu olacak, adil bir sistem içinde yaşamış olacağız. Bu vesile ile ülkemizi ve dünyayı saran Covid ve aşı hakkında düşüncemi paylaşmak isterim. Aşı karşıtlığı ABD’deki bir sürü yobazdan kaynaklanır. Bu yanlışa sürüklenmenin acısını biz ailemizde yaşadık. Bir yobaz babaanneme, ‘Kızına çiçek aşısı yaptırma, o gâvur icadıdır’, dediği için Atiye halam çiçek hastalığına yakalandı. Ve enfeksiyondan dolayı iki gözünü kaybetti. Onun günahı çiçek aşısı karşıtlarının boynundadır. Hepiniz aşı olun, hangi aşı olursa olsun. Yaşasın Cumhuriyet...”