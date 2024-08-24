Prof. Dr. Dilci'den, 'uyku keki' uyarısı: Aileler çocuklarının ne tür alışverişler yaptıklarını kontrol etmeli

Yayınlanma: 24.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 24.08.2024 - 13:41

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuncay Dilci, "İçerisinde uyuşturucu madde gibi birçok bağımlılık özelliği teşkil eden çikolata ve kek satışları yapılmaktadır. Çocuklarımızın bunları okullar açıldığında dijital mecralar üzerinden de almaları söz konusudur. Aileler çocuklarının sıklıkla internet üzerinden ne tür alışverişler yaptıklarını kontrol etmelidir" dedi.

Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda ‘uykusuzluğa çare’ sloganıyla, ‘uyku keki’ ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden, içinde yasaklı Hint kenevirinin etken maddesi bulunan kek, sakız ve külah çikolatalar hakkında uyarılarda bulundu.

“Masum isimlerle çocuklarımızı bir şekilde tehdit eden, içerisinde uyuşturucu madde gibi birçok bağımlılık özelliği teşkil eden çikolata ve kek satışları yapılmaktadır. Çocuklarımızın bunları okullar açıldığında dijital mecralar üzerinden de almaları söz konusudur. Ailelerin çocuklarını sıklıkla internet üzerinden ne tür alışverişler yaptıklarını kontrol etmelidir. Çocuğunuzun internet üzerinden aldığı yiyecekler veya atıştırmalıklar konusunda dikkatli olunmalıdır. Aileler paketlenmemiş ya da tanınmayan markalara ait ürünler konusunda şüpheci olmalıdır. Çocukların internet alışveriş alışkanlıklarını takip edin, güvenilir olmayan platformlardan sipariş vermemesine özen gösterilmelidir" dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZI BU TÜR TUZAKLARDAN UZAK TUTALIM’

Çocuklarda aniden değişen davranışların iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, “Çocuklarınızı internet üzerinden yapılan alışverişler konusunda bilgilendirin ve onlara güvendikleri bir yetişkin olmadan online alışveriş yapmamalarını öğütleyin. İnternette güvenli alışveriş yapmanın yollarını anlatın ve şüpheli ürünlere karşı nasıl dikkatli olmaları gerektiğini açıklayın. Eğer çocuğunuzun şüpheli bir ürün tükettiğinden şüpheleniyorsanız, hemen sağlık kuruluşlarına başvurun. Çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini korumak hepimizin sorumluluğundadır. Lütfen bu tür tehlikelere karşı uyanık olun ve gerekli tedbirleri alarak çocuklarımızı bu tür tuzaklardan uzak tutalım" diye konuştu.