Prof. Dr. Ercan anlattı: Yalova depremi olası büyük Marmara depreminin habercisi mi?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:44

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:42

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında saat 18:29’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, “6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir” dedi.

6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) August 6, 2023

KUZEY MARMARA DEPREMİNİN ETKİ ALANI

Ercan paylaşımının devamında, olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı. Ercan, “Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) August 6, 2023

Prof. Dr. Ercan “İstanbul için sürekli deprem korkusu üretmek, toplumu çaresiz diken üstünde, çok tedirgin, çaresiz tutuyor” diye yazdı.