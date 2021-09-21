Prof. Dr. Kaboğlu'ndan Validebağ'a destek çağrısı
Validebağ Korusu’na giren belediye ekipleri hafriyat araçları ile sağa sola moloz döktü. İzin vermeyen gönüllüler ile belediye çalışanları arasında da gerginlik çıktı. Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak, yurttaşları Validebağlılara destek olmaya çağırdı.
İstanbul Üsküdar’da bulunan ve 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi ve polislerle birlikte hafriyat döküldü. Belediyenin bu hamlesine, korunun talan edilmemesi için 98 gündür nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri isyan etti.
PROF. DR. KABOĞLU’NDAN DESTEK ÇAĞRISI
Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak, yurttaşları Validebağlılara destek olmaya çağırdı.
Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı:
"1. Derece Doğal Sit Alanı olan #ValidebağKorusu’na ilişkin üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum."
1. Derece Doğal Sit Alanı olan #ValidebağKorusu’na ilişkin üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum. pic.twitter.com/C9MMcry2ly— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) September 21, 2021
KARARA RAĞMEN TALAN İSYANI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kararına göre Validebağ Korusu’na herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor. Ancak AKP’li Üsküdar Belediyesi, bu kararı gözardı ediyor.
"BU SİZİN YORUMUNUZ..."
AKP'li Üsküdar Belediyesi yetkilisi, kendisine Koruma Kurulu'nun kararını okuyan yurttaşlara, "Bu sizin yorumunuz" diye yanıt verdi. Bu yanıta tepki gösteren yurttaşlar, "Hukuku tanımıyorsunuz, nasıl ilerleyeceğiz?" diye sordu.
KAMYONLARI LİSE BAHÇESİNE KOYMUŞLAR
Öte yandan AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, Validebağ Korusu’na hafriyat ve moloz dökmek için kullandığı kamyonları Haydarpaşa Lisesi’nin bahçesine park ettiği görüldü.
Video: Tuğba Özer
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