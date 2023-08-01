Paul Reubens kimdir, kaç yaşında, nereli? Paul Reubens öldü mü, neden öldü?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:17

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:17

Paul Reubens, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan filmseverler Paul Reubens'in hayatını ve kariyeri merak etmeye başladı. Peki, Paul Reubens neden öldü? Paul Reubens kimdir, kaç yaşında, nereli? Paul Reubens hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

PAUL REUBENS KİMDİR?

Paul Reubens, 1952 yılında New York'ta dünyaya geldi. Çeşitli televizyon programlarında, filmlerde ve sahne prodüksiyonlarında yarattığı ve canlandırdığı, papyonlu ve kırmızı melon şapkalı ilginç, çocuksu bir adam olan ikonik karakteri "Pee-wee Herman" ile tanındı.

Pee-wee Herman'ı ilk kez 1970'lerin sonunda bir sahne oyunu olarak tanıttı ve ardından 1980'de canlı bir sahne şovu olan "The Pee-wee Herman Show" ile yaygın bir popülerlik kazandı. Karakter daha sonra popüler çocuk programı "Pee" ile televizyona geçiş yaptı. "Pee-wee's Playhouse" programı, 1986'dan 1990'a kadar sürdü. Program, büyük beğeni topladı ve büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Pee-wee Herman'ın dışında Reubens, pek çok komedi film ve TV dizisinde rol aldı. Tim Burton yönetmenliğindeki 1985 yapımı "Pee-wee's Big Adventure" ile 1992 yapımı "Buffy the Vampire Slayer", hafızalar kazınan projeleri arasındaydı.

PAUL REUBENS NEDEN ÖLDÜ?

Paul Reubens, 1980'lerde canlandırdığı çocuk filmi karakteri Pee-wee Herman ile tanınan ünlü aktör Paul Reubens, 70 yaşında hayatını kaybetti. Reubens'e altı yıl önce kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Üç kez Emmy adayı olan oyuncunun ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, ünlü aktör için “Sevgili karakteri Pee-wee Herman'ın pozitifliği, kaprisliliği ve nezaketin önemine olan inancıyla nesiller boyu çocukları ve yetişkinleri memnun ettiği ikonik bir Amerikalı aktör, komedyen, yazar ve yapımcı” nitelendirmesi yapıldı.

Paul Reubens'in ölümünden sonra ekibi, aktörün Instagram hesabından, Reubens'in son mesajını paylaştı. Kanser olduğunu sakladığı için özür dileyen aktör, mesajında şu ifadeleri kullanıyordu:

"Son altı yıldır karşı karşıya kaldığım şeyi halka açıklamadığım için lütfen özrümü kabul edin. Arkadaşlarımdan, hayranlarımdan ve destekçilerimden her zaman büyük bir sevgi ve saygı duydum. Hepinizi çok sevdim ve sizin için sanat yapmaktan keyif aldım.”